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11:32 15.06.2018

Обнародованы результаты тестов ВНО по семи предметам

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Обнародованы результаты тестов ВНО по семи предметам

Сегодня, 15 июня, были опубликованы результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. 

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам размещены на персональных информационных страницах участников.

Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Предметы ВНО".

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования. Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления (результаты по математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам и биологии объявлены 15 июня). Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".

Участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам. Они будут загружены на страницы участников до 16 июня.

Теги: #результаты #вно
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