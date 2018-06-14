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09:53 14.06.2018

Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

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Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

 Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня, вступил в силу.

Как известно, данный закон был принят Верховной Радой 7 июня и подписан президентом Украины Петром Порошенко 11 июня. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" в номере за 13 июня.

Согласно переходным положениям, закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда. П.Порошенко ожидает, что Высший антикоррупционный суд будет создан до конца текущего года.

Теги: #закон #антикоррупционный_суд
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