Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня, вступил в силу.

Как известно, данный закон был принят Верховной Радой 7 июня и подписан президентом Украины Петром Порошенко 11 июня. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" в номере за 13 июня.

Согласно переходным положениям, закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда. П.Порошенко ожидает, что Высший антикоррупционный суд будет создан до конца текущего года.