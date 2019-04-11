События

15:57 11.04.2019

Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

2 мин читать
Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

"Сегодня… 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в абсолютно новом суде", - сказал П.Порошенко в ходе торжественной церемонии принятия присяги судьями ВАКС в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что впервые в истории Украины благодаря судебной реформе судьям ВАКС предоставлена полная независимость от законодательной, исполнительной ветвей власти, а также от президента. "Моя роль завершается теперь и сейчас во время вашей присяги", - сказал глава государства, обращаясь к судьям.

При этом П.Порошенко напомнил, что профильный закон предусматривает дополнительные гарантии безопасности судей ВАКС и надлежащего финансирования для этого.

По его словам, для работы суда уже отведены помещения и выделены средства для их оснащения. "И я как президент, и украинский парламент, и украинское правительство, самое главное, украинский народ ждем начала вашей работы", - обратился президент к судьям.

"Подписывая указы о назначении, я внимательно смотрел состав суда и рад, что в нем будут работать судьи и ученые, и адвокаты, и мы уже видим эффективность такого взаимодействия на примере Верховного суда", - добавил П.Порошенко.

В свою очередь, заместитель главы администрации президента Алексей Филатов озвучил текст указов о назначении судей, после чего судьи приняли присягу.

Как сообщалось, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) 6 марта подвела итоги квалификационной оценки и утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВАКС. Конкурс на эти должности в новом суде, который создается в рамках судебной реформы, длился в Украине со 2 августа 2018 года. В проходной рейтинг в Апелляционную палату ВАКС вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые. В рейтинг в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошли 27 победителей конкурса, 40% из них с опытом работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.

Теги: #вакс #порошенко #украина #судебная_реформа #антикоррупционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 11.04.2019
На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

16:51 11.04.2019
Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

16:42 11.04.2019
Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

16:39 11.04.2019
Рада может принять в целом законопроект о финансировании противоминной деятельности 23 апреля

Рада может принять в целом законопроект о финансировании противоминной деятельности 23 апреля

16:34 11.04.2019
Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

15:43 11.04.2019
"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

15:42 11.04.2019
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

15:42 11.04.2019
Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

15:19 11.04.2019
Полторак: Я не держусь за свой пост

Полторак: Я не держусь за свой пост

15:06 11.04.2019
Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации, врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

Двое украинских военных ранены на Донбассе

Степанов не намерен обжаловать свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

Во Львове пятеро детей госпитализированы с пищевыми отравлениями, их детсад приостановил работу

Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

Насиров проиграл суд кардиологу, дававшему показания о его здоровье, и должен выплатить ему компенсацию

Разбойники, нападавшие на инкассаторов, подозреваются в покушении на главврача Киевского госпиталя ветеранов

Конституционный суд Южной Кореи счел закон об абортах несоответствующим основному закону страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА