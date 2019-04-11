Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о назначении 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

"Сегодня… 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в абсолютно новом суде", - сказал П.Порошенко в ходе торжественной церемонии принятия присяги судьями ВАКС в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что впервые в истории Украины благодаря судебной реформе судьям ВАКС предоставлена полная независимость от законодательной, исполнительной ветвей власти, а также от президента. "Моя роль завершается теперь и сейчас во время вашей присяги", - сказал глава государства, обращаясь к судьям.

При этом П.Порошенко напомнил, что профильный закон предусматривает дополнительные гарантии безопасности судей ВАКС и надлежащего финансирования для этого.

По его словам, для работы суда уже отведены помещения и выделены средства для их оснащения. "И я как президент, и украинский парламент, и украинское правительство, самое главное, украинский народ ждем начала вашей работы", - обратился президент к судьям.

"Подписывая указы о назначении, я внимательно смотрел состав суда и рад, что в нем будут работать судьи и ученые, и адвокаты, и мы уже видим эффективность такого взаимодействия на примере Верховного суда", - добавил П.Порошенко.

В свою очередь, заместитель главы администрации президента Алексей Филатов озвучил текст указов о назначении судей, после чего судьи приняли присягу.

Как сообщалось, Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) 6 марта подвела итоги квалификационной оценки и утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВАКС. Конкурс на эти должности в новом суде, который создается в рамках судебной реформы, длился в Украине со 2 августа 2018 года. В проходной рейтинг в Апелляционную палату ВАКС вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые. В рейтинг в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошли 27 победителей конкурса, 40% из них с опытом работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.