Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

Украине удалось достичь определенного успеха скорее в ограничении возможностей для коррупции, нежели в привлечении к ответственности коррумпированных чиновников, о чем свидетельствуют данные независимого аналитического исследования "Эффективны ли антикоррупционные реформы в Украине?", подготовленного Лондонским Королевским институтом международных отношений Chatham House совместно с Антикоррупционной Инициативой ЕС в Украине (EUACI).

"Начиная с 2014 года, Украина ввела немало важных реформ для борьбы с коррупцией на государственном уровне. Впрочем, пока что успеха удалось достичь скорее в ограничении возможностей для коррупции, нежели в привлечении коррумпированных чиновников к ответственности", - говорится в резюме отчета, обнародованного в среду в Киеве.

Эксперты считают, что коррупция в Украине является следствием неэффективного государственного управления, а не его причиной.

"Реформирование правоохранительных органов происходит практически незаметно. Еще рано делать выводы о том, действительно ли повлияет судебная реформа на работу судов, поскольку вся система с головы до ног пронизана коррупционным схемами", - подчеркивается в резюме исследования.

Эксперты также полагают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины еще не способно привлекать к ответственности чиновников самого высокого уровня, "поскольку имеет место сильное влияние частных интересов на правовую систему".

"Ситуация должна измениться к лучшему после создания Высшего антикоррупционного суда, однако и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия", - подчеркивается в исследовании.

Среди рекомендаций относительно антикоррупционной политики, в частности, значится, что украинские реформаторы и международные партнеры "должны сосредоточиться скорее на предотвращении коррупции, нежели на наказании коррумпированных чиновников".

Отчет подготовили ведущий аналитик Chatham House Джон Лаф и старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.