События

16:39 06.03.2019

Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

2 мин читать
Ситуация с коррупцией в Украине может поменяться благодаря Антикоррупционному суду, но и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия – отчет

 Украине удалось достичь определенного успеха скорее в ограничении возможностей для коррупции, нежели в привлечении к ответственности коррумпированных чиновников, о чем свидетельствуют данные независимого аналитического исследования "Эффективны ли антикоррупционные реформы в Украине?", подготовленного Лондонским Королевским институтом международных отношений Chatham House совместно с Антикоррупционной Инициативой ЕС в Украине (EUACI).

"Начиная с 2014 года, Украина ввела немало важных реформ для борьбы с коррупцией на государственном уровне. Впрочем, пока что успеха удалось достичь скорее в ограничении возможностей для коррупции, нежели в привлечении коррумпированных чиновников к ответственности", - говорится в резюме отчета, обнародованного в среду в Киеве.

Эксперты считают, что коррупция в Украине является следствием неэффективного государственного управления, а не его причиной.

"Реформирование правоохранительных органов происходит практически незаметно. Еще рано делать выводы о том, действительно ли повлияет судебная реформа на работу судов, поскольку вся система с головы до ног пронизана коррупционным схемами", - подчеркивается в резюме исследования.

Эксперты также полагают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины еще не способно привлекать к ответственности чиновников самого высокого уровня, "поскольку имеет место сильное влияние частных интересов на правовую систему".

"Ситуация должна измениться к лучшему после создания Высшего антикоррупционного суда, однако и он вряд ли будет застрахован от избирательного правосудия", - подчеркивается в исследовании.

Среди рекомендаций относительно антикоррупционной политики, в частности, значится, что украинские реформаторы и международные партнеры "должны сосредоточиться скорее на предотвращении коррупции, нежели на наказании коррумпированных чиновников".

Отчет подготовили ведущий аналитик Chatham House Джон Лаф и старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский.

Теги: #ес #антикоррупционный_суд #коррупция #отчет #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 06.03.2019
Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Комитет постпредов ЕС согласовал санкции против РФ за вооруженную агрессию в Керченском проливе - Порошенко

09:56 06.03.2019
Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

09:45 06.03.2019
Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

Тимошенко: Президентские выборы еще не закончились, а мы уже начали процесс снижения тарифов

07:52 06.03.2019
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:15 06.03.2019
Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

06:57 06.03.2019
Обвинительный акт в отношении должностных лиц ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" направлено в суд - прокуратура

Обвинительный акт в отношении должностных лиц ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" направлено в суд - прокуратура

05:54 06.03.2019
Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

04:54 06.03.2019
Суд взял под стражу двух одесситов, задержанных в Харькове по подозрению в торговле наркотиками и психотропами

Суд взял под стражу двух одесситов, задержанных в Харькове по подозрению в торговле наркотиками и психотропами

03:52 06.03.2019
Останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего под Иловайском переданы для захоронения в Харьковскую область

Останки ранее неизвестного бойца ВСУ, погибшего под Иловайском переданы для захоронения в Харьковскую область

02:02 06.03.2019
Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко о деле о поставках "Укроборонпрому": Журналистские расследования базируются на материалах следствия

РФ пытается формализовать захват Керченского пролива – ИС

Лицам, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности, запрещен вход в Дом правительства Украины

Митрополит Епифаний назначил своих замов в Управлении внешних церковных связей

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Прокуратура после обращения мэра Днепра Филатова открыла дело из-за растраты бюджетных средств

Пожар на заводе строительных креплений в селе Каменка под Днепром локализован на 3 тыс кв.м.

Сотрудница "Укрпошты" за полгода сдала в ломбарды компьютеры предприятия на 1 млн грн

В СБУ опровергли информацию, что бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин сдался по программе "Тебя ждут дома"

НАБУ начало закрывать ряд уголовных производств после решения КС, в том числе закрыто "дело Труханова"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА