Зеленский призывает Раду принять закон о накопительной пенсионной системе

Президент Владимир Зеленский призывает Верховную Раду принять закон о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системе.

"Впервые за все годы независимости мы согласовали параметры надежной обязательной накопительной пенсионной системы, которая позволит копить средства на достойную старость", – сказал Зеленский в своем обращении с парламентской трибуны в среду.

"В ближайшее время парламент рассмотрит соответствующий законопроект. Уважаемые депутаты, особенно депутаты уважаемого возраста, на вас большая надежда", – указал глава государства.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" 1 ноября обсуждала возможность рассмотрения в первом чтении законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы до конца 2021 года. Начало реформы планируется на 2023 год.