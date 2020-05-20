Минсоцполитики предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему

Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", – говорится в пояснительной записке на сайте министерства.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет и работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, программа №2 – после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придеться дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании (СК), авторизированные Нацкомммиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Участники системы смогут самостоятельно уже с октября этого года выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они на протяжении трех месяцев не сделали выбора, то НПФ будет определен автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

Минсоцполитики отмечает, что плюсом перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будут обеспечены пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств.

Помимо того ведомство отмечает, что работодатели вышеуказанных категорий работников, которые сегодня в значительном объеме осуществляют возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будут платить только за фактически работающих сотрудников и смогут сэкономить. В то же время при отсутствии сегодня у предприятия таких пенсионеров расходы работодателя возрастут, указывается в документе.

По предварительным расчетам Научно-исследовательского института труда и занятости населения Минсоцполитики и НАН Украины ожидаемый объем поступлений от работодателей на возмещение льготных пенсий в следующие пять лет составит 31,9 млрд грн. В случае принятия законопроекта акта такие поступления составят 26,0 млрд грн в солидарную систему и 15,6 млрд грн в НППС, а снижение поступлений в солидарную систему будет компенсировано погашением долгов работодателями, которым позволят на 5 лет рассрочить уплату этих долгов.

В пояснительной записке уточняется, что суммарная задолженность предприятий по возмещению фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий по состоянию на 1 апреля 2020 года составляла 14,5 млрд грн, и темпы ежегодного роста такой задолженности достигли почти 2 млрд грн, или 23,4% от начисленного, и продолжают расти.