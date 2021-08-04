Экономика

13:43 04.08.2021

Рада может рассмотреть первые законопроекты по накопительному уровню пенсионной системы после каникул - премьер

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Рада может рассмотреть первые законопроекты по накопительному уровню пенсионной системы после каникул - премьер

Кабинет министров рассчитывает на ближайшее рассмотрение Верховной Радой первых законопроектов по введению накопительного уровня пенсий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство надеется, что народные депутаты после летнего отпуска рассмотрят этот вопрос, чтобы уже в этом году были приняты первые законы и начался планомерный процесс по введения накопительной пенсионной системы Украины", – сказал он, открывая заседание Кабмина в среду.

"Мы не отказываемся от существующей солидарной пенсий системы, от индексации выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей пенсии", – подчеркнул премьер.

Теги: #накопительные_пенсии #законопроекты
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