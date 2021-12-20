Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительной пенсионной системы в 2022 г. - Арахамия

Верховная Рада планирует принять пакет законопроектов по запуску накопительного уровня пенсионной системы в 2022 году, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"...Сейчас команде предстоит пережить подобное – большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию. О ней говорят уже 20 лет, но ни одного закона не приняли. Мы планируем ее запустить", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В пакете для запуска накопительной пенсионной системы – пять-шесть законопроектов, которые нужно принять", – добавил глава фракции.

Ранее народные депутаты внесли в парламент доработанную версию законопроекта №2683 о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы, который предусматривает уплату обязательных накопительных взносов с 2023 года. Он предусматривает, что до 2026 года накопительные пенсионные взносы будут уплачиваться исключительно в уполномоченный пенсионный фонд на индивидуальный пенсионный счет участника. С 2026 года, по выбору участников, в систему предлагается включить авторизированные пенсионные фонды, включая уполномоченный фонд, а также авторизированные банки.

"Людям откроют персональные счета, к которым они получат доступ. На эти счета упадут какие-то деньги от государства. И тут возникнет вопрос, как же эти деньги защищать от инфляции. Вначале им надо предоставить возможность гарантированным, защищенным способом компенсировать инфляционные процессы, допустим, через ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа – ИФ). А со временем граждане поймут, что деньги, которыми они оперируют, можно вкладывать в какие-то другие проекты. И это будет уже осознанный выбор", – отметил Арахамия.