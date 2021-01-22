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22:50 22.01.2021

Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году и на запуск системы с 2023 года

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Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году и на запуск системы с 2023 года

Министр социальной политики Марина Лазебная рассчитывает на принятия законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году и на запуск системы с 1 января 2023 года.

"Мы работаем над тем, чтобы в этом году был принят консолидированный и компромиссный закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы", - сказала Лазебная в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Министр отметила, что данный документ важно принять в 2021 году, чтобы потом подготовить все необходимые подзаконные акты и определить когда будет старт взносов.

"Поэтому, 2021 год я надеюсь будет годом принятия закона, 2022 год – будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры и 1 января 2023 года – станет годом, когда работающие люди, те категории, которые определит закон, будут откладывать на свои накопительные счета", - отметила она.

Лазебная добавила, что предусматривается, что обязательной накопительная система будет для людей до 50 лет, а для остальных она будет добровольной.

Теги: #накопительные_пенсии #законопроект
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