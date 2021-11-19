Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

В Днепропетровской области в рамках президентской программы "Большое строительство" за два года планируется обновить и построить более 557 км дорог, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам Днепровского экономического форума на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что это более чем в четыре раза превышает показатель предыдущих 10 лет.

Кроме того, министр добавил, что до конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который долгое время был самым крупным долгостроем области.

"Мы возобновили здесь работы в прошлом году - готовность объекта 90%. Объект имеет важное значение не только для города и региона, но и для страны, так как является составной частью маршрута Единства - М-30 Стрый – Изварино", - пояснил Кубраков.

В 2022 году по всей протяженности дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье завершится ремонт, уже финиширует обновление южного маршрута Н-11 Днепр - Николаев.

Кроме того, осенью начались работы в международном аэропорту "Днепр".

"Нам удалось перезапустить проект, найти надежного подрядчика и таким образом не допустить создания еще одного долгостроя. После обновления аэропорт сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на три года в четыре очереди", – отметил Кубраков.

При этом он отметил, что параллельно идут работы по восстановлению аэропорта "Кривой Рог".

Рядом с новым аэропортом в Днепре будет построен сортировочный центр "Укрпошты", который сможет обрабатывать до 35 тыс. посылок в час.

По словам Кубракова, к 2024 году Днепропетровская область получит скоростное железнодорожное сообщение со всеми регионами страны. В следующем году стартует электрификация участка Долинская - Николаев - Колосовка, которая позволит объединить между собой Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

"Также в первом квартале следующего года планируем запустить на маршрут Долинская – Кривой Рог – Апостолово – Херсон – Вадим – Николаев новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Это новый подвижной состав, запускаемый на важнейшие неэлектрифицированные региональные маршруты", - добавил министр.

Как сообщалось, в текущем году программой "Большое строительство" в Днепропетровской области планируется восстановить 387 км автодорог.

Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/1993741140797471