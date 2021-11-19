Экономика

18:56 19.11.2021

Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

2 мин читать
Мининфраструктуры планирует за два года восстановить 557 км дорог в Днепропетровской обл.

В Днепропетровской области в рамках президентской программы "Большое строительство" за два года планируется обновить и построить более 557 км дорог, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам Днепровского экономического форума на своей странице в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что это более чем в четыре раза превышает показатель предыдущих 10 лет.

Кроме того, министр добавил, что до конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который долгое время был самым крупным долгостроем области.

"Мы возобновили здесь работы в прошлом году - готовность объекта 90%. Объект имеет важное значение не только для города и региона, но и для страны, так как является составной частью маршрута Единства - М-30 Стрый – Изварино", - пояснил Кубраков.

В 2022 году по всей протяженности дороги Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье завершится ремонт, уже финиширует обновление южного маршрута Н-11 Днепр - Николаев.

Кроме того, осенью начались работы в международном аэропорту "Днепр".

"Нам удалось перезапустить проект, найти надежного подрядчика и таким образом не допустить создания еще одного долгостроя. После обновления аэропорт сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на три года в четыре очереди", – отметил Кубраков.

При этом он отметил, что параллельно идут работы по восстановлению аэропорта "Кривой Рог".

Рядом с новым аэропортом в Днепре будет построен сортировочный центр "Укрпошты", который сможет обрабатывать до 35 тыс. посылок в час.

По словам Кубракова, к 2024 году Днепропетровская область получит скоростное железнодорожное сообщение со всеми регионами страны. В следующем году стартует электрификация участка Долинская - Николаев - Колосовка, которая позволит объединить между собой Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

"Также в первом квартале следующего года планируем запустить на маршрут Долинская – Кривой Рог – Апостолово – Херсон – Вадим – Николаев новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Это новый подвижной состав, запускаемый на важнейшие неэлектрифицированные региональные маршруты", - добавил министр.

Как сообщалось, в текущем году программой "Большое строительство" в Днепропетровской области планируется восстановить 387 км автодорог.

Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/1993741140797471

Теги: #большое_строительство #кубраков #мининфраструктуры #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 19.11.2021
Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

Дорожники завершили капремонт 24 км трассы М-14 в Бердянском районе Запорожской области

13:59 18.11.2021
Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

Завершилась реконструкция терапевтического отделения городской больницы в Славянске

18:24 17.11.2021
Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

13:24 16.11.2021
Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

12:04 16.11.2021
"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

"Альтком" отремонтирует в Киевской области 31 км трассы Р-17 в направлении Винницкой области

10:14 16.11.2021
Канал незаконной переправки за границу оборудования для военных самолетов перекрыт в Днепропетровской области

Канал незаконной переправки за границу оборудования для военных самолетов перекрыт в Днепропетровской области

14:21 11.11.2021
Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

Дорожники завершили ремонт еще одного участка трассы Н-01 Киев-Знаменка в Черкасской области

09:44 11.11.2021
Мининфраструктуры намерено передать в концессию МТП "Херсон" до 2022 года

Мининфраструктуры намерено передать в концессию МТП "Херсон" до 2022 года

15:20 10.11.2021
Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

13:31 09.11.2021
В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

Приятие ВР трех секторальных финансовых законов позволит построить в Украине мощный конкурентный финансовый сектор - Рожкова

МВФ подтвердил намерение совета директоров рассмотреть 2-й транш stand-by для Украины 22 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

Ferrexpo получила HR Pro Awards 2021 в номинации "Разнообразие и инклюзивность"

Кипрский суд приглашает Коломойского к рассмотрению иска ПриватБанка

"Укрнафта" объявила конкурс на главу правления

Мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников и содержащего коррупционные факторы — директор по правовым вопросам Новой почты

"Алло" планирует развиваться как национальный маркетплейс

Бизнес приветствует снятие с рассмотрения  "ресурсного" законопроекта 5600

J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г с 4,5% до 2,3%

НБУ начал трехмесячную информационную кампанию по поддержке безналичных расчетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА