Экономика

12:22 09.11.2021

"Нова Пошта" собирает заявки на установку почтоматов в подьездах домов

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"Нова Пошта" собирает заявки на установку почтоматов в подьездах домов

Логистическая компания "Нова Пошта" начала устанавливать почтоматы в подъездах домов в городах-миллионниках

"Теперь каждый желающий может заказать установку почтомата в свой подъезд, чтобы получать посылки еще ближе и без очереди. Для этого нужно заполнить на сайте анкету и указать адрес установки. Заявка рассматривается до двух дней, после чего оператор связывается с клиентом. Только после получения всех необходимых разрешений компания проводит установку", - сообщила "Нова Пошта" в пресс-релизе во вторник.

Почтомат на 10, 16, 24, 36 и 48 ячеек можно установить как в подъездах новых, так и старых жилых домов.

При этом почтоматами могут пользоваться исключительно жильцы этого подъезда. Почтомат работает круглосуточно - 24/7.

Группа компаний "Нова Пошта" включает, в частности, компании "Нова Пошта", "НП Логистик", NovaPay и "Нова Пошта Глобал". Сеть компании насчитывает более 8700 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2020 год превысило 327 млн. За 2020 год ГК перечислила в бюджет страны 5 млрд грн налогов и сборов.

Теги: #нова_пошта #почтоматы
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