Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Украинские правоохранители задержали жителя Черновцов, который накануне устроил два взрыва в почтоматах "Новой почты" в Киеве и Одессе, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу.

"В четверг, 29 июля, около шести часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике почтомата "Новой почты" произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтоматы в Одессе. Предварительно правоохранители установили, что в ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вечером 29 июля по результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

"В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя", - сообщают в прокуратуре.

Там отмечают, что задержанного уже доставили в Оболонское управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве для проведения следственных действий.

"Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизы", - сообщают правоохранители.

Как сообщалось, 29 июля в почтоматах в Киеве и Одессе произошли два взрыва, полиция начала расследование.