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10:41 29.07.2021

В Киеве произошел взрыв в почтомате, полиция начала расследование

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В Киеве произошел взрыв в почтомате, полиция начала расследование

В Киеве полиция начала расследование обстоятельств взрыва в помещении одного из торговых центров, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня утром в Оболонский районный управления полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий", - указывается в сообщении.

Правоохранители проводят на месте происшествия первоочередные следственные действия.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Происшествие зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #взрыв #полиция #почтоматы
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