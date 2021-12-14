"Нова пошта" открыла больше 20 тыс. пунктов выдачи и отправки посылок, в 2022г планирует открыть еще 1 тыс. отделений

Группа компания "Нова пошта" в декабре 2021 года увеличила количество пунктов выдачи и отправки посылок до более чем 20 тыс.

"Только за 2021 год мы открыли 1600 новых отделений и установили более 9000 почтоматов. При открытии отделений мы всегда следуем своей стратегии - высокой скорости доставки, доступности и качественному сервису", - цитируется СЕО "Нова пошта" Александр Бульба в сообщении компании во вторник.

По состоянию на середину декабря 2021 года у "Нова пошта" свыше 9300 отделений, 7000 из которых находятся в селах.

Большая часть отделений в 2021 году открылись во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Компания уже установила более 11 тыс. почтоматов в разных городах Украины.

"В 2022 году "Нова пошта" планирует открыть 1000 новых отделений в новых населенных пунктах, а также запустить новый формат – бизнес-отделения для обслуживания корпоративных клиентов", - подчеркивается в сообщении.

В таких отделениях будет предоставляться полный спектр услуг для бизнес-клиентов: отправка и получение посылок и грузов, упаковка отправлений, финансовые услуги.

В декабре 2021 года открывается первое пилотное бизнес-отделение в Черкассах.

В 2022 году Новая почта планирует открыть такие отделения как минимум в каждом областном центре.