Дроны стали самым перспективным направлением развития сельхозтехники – мнение

Обработка сельхозкультур с помощью беспилотных летательных аппаратов является самым перспективным направлением в украинской отрасли сельхозтехники, агрохолдинг "Астарта" в текущем году начал экспериментальное внедрение данного вида авиации, сообщила гендиректор компании AgriChain Наталья Богачева, входящей в состав "Астарты".

"Дроны – самое перспективное направление на сегодня в Украине. Мы используем так называемый "дроновый скаутинг", это видеоосмотры и панорамные снимки полей на разной высоте, под разным углом. Это огромный объем информации, которая дает возможность получать в разы более точные снимки, чем при спутниковом мониторинге", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Форума финансовых директоров Украины".

По ее словам, дроны наиболее эффективны в оценке состояния посевов и оперативного реагирования на возникающие риски. Помимо того, эта авиатехника позволяет проводить предуборочное просушивание зерновых культур с большей эффективностью, чем при использовании колесной техники. Это особенно выражено при десикации рапса, который может значительно повреждаться днищем обрабатывающей его автотехники.

Богачева уточнила, что пилотные схемы обработки сельхозкультур дронами внедрялись на ряде предприятий агрохолдинга в этом году, преимущественно для рапса.

"Я сама была огромным скептиком обработок дроном, особенно с точки зрения его перезаправок и зарядки, но кейс с десикацией подтвердил их эффективность", - подытожила глава AgriChain.

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