Минагрополитики выделило 57,7 млн грн дотации владельцам коров за 2021г

Дотации из госбюджета на содержание коров всех направлений продуктивности за 2021 год получат 457 фермерских и семейных фермерских хозяйств, владеющих не менее пятью животными, всего по данному направлению господдержки выделено 57,7 млн грн.

Соответствующий приказ №265 от 8 октября 2021 года подписало Министерство аграрной политики и продовольствия, о чем сообщается на его сайте в понедельник

Таким образом, средний размер выплаты на одного получателя дотации составит 126,25 тыс. грн.

Как сообщалось, в мае 2021 года Кабмин принял постановление, расширяющее и совершенствующее господдержку животноводства и переработки с/х продукции в 2021 году. На его реализацию предусмотрено 1,15 млрд грн.

Документ устанавливает предельный объем компенсации для племенных животных: 50,4 тыс. грн за корову; 16 тыс. грн за свинью; 17,6 тыс. грн за овцематку, барана, козоматку, козла; 160 грн за пчеломатку; 800 грн за пчелопакет. Дотация за сперму животных предусмотрена в размере от 160 грн до 800 грн за одну дозу. Общий бюджет этого направления господдержки на 2021 год составит 350 млн грн.

Кроме того, вводится выплата дотаций на прирост поголовья коров собственного воспроизводства в размере 30 тыс. грн, для компенсации затрат владельца животного на его выращивание, пока нетель не может давать молоко. Бюджет этого направления программы господдержки на 2021 год – 100 млн грн.

Всего в государственном бюджете-2021 предусмотрено 4,5 млрд грн на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.