Экономика

16:57 27.12.2019

Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

3 мин читать
Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о блокировании выплат дотаций аграриям в объеме 1 млрд грн в связи с иском общественного союза "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) к предыдущему правительству.

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете по господдержке сельского хозяйства в объеме 3,4 млрд грн. Но еще на 1 млрд грн выплаты сейчас заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинской аграрной рады к предыдущему правительству", - сказал он на брифинге по итогам заседания Кабинета министров в пятницу.

По словам министра, в течение 2019 года было выплачено более 2,8 млрд грн по программам развития фермерства, животноводства, садоводства, компенсации за привлеченные кредиты, за закупленную сельхозтехнику и оборудование.

"В этом месяце выплачено более 270 млн грн по программе поддержки хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, а также 337 млн грн по программе финансовой поддержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов", - указал Милованов.

При этом он отметил, что правительство выполняет свои обязательства, но из-за иска ВАР выплаты по двум программам поддержки были заблокированы.

"Приостановлены выплаты по программам государственной поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыбоводства на 730 млн грн и финансовой поддержки развития фермерских хозяйств на сумму 186 млн грн. Средства на эти программы предусмотрены в госбюджете на этот год в полном объеме. Они могли быть выплачены, если бы не поданный в суд иск по признанию противоправными и недействительными нормативно-правовых актов, принятых еще в феврале 2018 года", - сказал министр.

Милованов заявил, что 26 декабря 2019 года Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд. На вопрос, будет ли правительство идти на мировое соглашение с ВАР, он сказал, что это не решит вопрос выплат.

"Это предложение (мировое соглашение - ИФ) хорошее, для коммуникации, но оно не решает вопрос по сути. Суд не может рассмотреть вопрос ранее января. Это не то действие, которое решит вопрос по выплатам", - сказал он.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд Киева 10 декабря 2019 года частично удовлетворил иск ВАР, признав противоправным и отменив постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года (№106 и №107) о распределении госдотаций в аграрном секторе Украины.

По словам адвоката ВАР, вице-президента адвокатского объединения "Юридическая компания "Капитал" Дмитрия Лошакова, это означает, что указанные постановления утратили силу и не действуют. При этом он отметил, что механизм возврата средств, полученных на основании указанных постановлений, законодательно не предусмотрен.

В то же время глава ВАР Андрей Дыкун сообщил о готовности подписать с правительством мировое соглашение и забрать все обвинения, кроме одного - возврат ограничения при выплате дотаций  в объеме 150 млн грн в одни руки.

Кроме того, глава ВАР указал, что полгода назад в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) были поданы документы о подтверждении фактов несправедливого, по мнению ВАР, распределения госдотаций в аграрной сфере в течение 2017-2018 гг.

Теги: #дотации #вар #аграрии #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 27.12.2019
Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

13:09 27.12.2019
Суд перенес на 8 января рассмотрение еще одной апелляции на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Суд перенес на 8 января рассмотрение еще одной апелляции на арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

11:36 27.12.2019
Суд установил сумму залога в 3 млн грн для экс-чиновницы "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в присвоении 313 млн грн

Суд установил сумму залога в 3 млн грн для экс-чиновницы "Черкассыоблэнерго", подозреваемой в присвоении 313 млн грн

03:57 27.12.2019
Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

20:16 26.12.2019
Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря

Оглашение приговора по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове назначено на 28 декабря

19:02 26.12.2019
У Жеваго обжаловали в ВСУ отказ в приеме апелляции на решение суда о принудительном взыскании 1,5 млрд грн

У Жеваго обжаловали в ВСУ отказ в приеме апелляции на решение суда о принудительном взыскании 1,5 млрд грн

17:01 26.12.2019
НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

22:41 25.12.2019
ВАКС продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд"

ВАКС продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд"

20:33 24.12.2019
Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

Полиция открыла дело после трех заявлений журналистов об угрозах и насилии к ним на заседании суда по мере пресечения Юлии Кузьменко

19:13 24.12.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове переходит к допросу обвиняемых и дебатам

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове переходит к допросу обвиняемых и дебатам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

Приватизация ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. может не состояться – глава ФГИ

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Реальная зарплата в Украине в ноябре 2019г выросла на 10,8% - Госстат

Финансовый директор Domino's Pizza погиб в результате несчастного случая

Глава "Укртранснафты" сомневается в начале прокачки нефти из Одессы в Беларусь ранее 2022 г.

Парламент в 2019 г. не успел усовершенствовать инструменты торговой защиты – юрист

Украина не оплачивала услуги подразделения Ernst & Young как советника по приватизации "Центрэнерго"

Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен после почти 4 мес. паузы – замминистра экономики

"Метинвест" в октябре-2019 сократил выручку на 8,7% к сентябрю, EBITDA упала на 75%, долг возрос на $302 млн

Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли юрисдикцию рассмотрения споров в транзитном контракте из РФ в Сингапур – гендиректор

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА