Экономика

20:57 28.12.2019

Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

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Правительство через суд разблокировало выплату дотаций для аграриев на 1 млрд грн

Верховный суд Украины по кассационному иску Министерства юстиции Украины 28 декабря 2019 года разблокировал выплаты по двум государственным программам поддержки аграриев на общую сумму 1 млрд грн, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В соответствии с Государственным бюджетом Украины, а также взятыми обязательствами по финансированию в полном объеме, почти 1 млрд грн будет направлен на финансирование программ государственной поддержки сельского хозяйства до конца 2019 года. Эти средства были заблокированы в судебном порядке из-за иска от ОС "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) к предыдущему правительству", - говорится в сообщении министерства.

Таким образом, всего в 2019 году аграрии получат почти 4,4 млрд грн господдержки, отметили в Минэкономики.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд Киева 10 декабря 2019 года частично удовлетворил иск ВАР, признав противоправным и отменив постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года (№106 и №107) о распределении госдотаций в аграрном секторе Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов 27 декабря заявил, что в 2019 году Кабинет министров профинансировал все программы, которые были заложены в бюджете по господдержке АПК в объеме 3,4 млрд грн, но еще на 1 млрд грн выплаты заблокированы в связи с иском ВАР. Он также указал, что 26 декабря 2019 года Минюст подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Теги: #правительство #дотации #суд
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