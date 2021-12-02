Экономика

11:35 02.12.2021

Киевсовет на заседании 7 декабря выделит дотации на тарифы "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

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Киевсовет на заседании 7 декабря выделит дотации на тарифы "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

Вопрос о выделении дополнительных средств "Киевпастрансу" и "Киевскому метрополитену" рассмотрит Киевский городской совет на следующем заседании, 7 декабря, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета в четверг, 2 декабря.

"Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпасстранс" и "Киевметрополитен". 500 млн грн – как дотация на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", - рассказал Кличко.

Ожидается также, что Киевсовет рассмотрит как неотложный проект решения об изменениях в Программу социально-экономического развития и бюджет города на 2021 год.

"Напомним, речь идет о наполнении уставного капитала "Киевтеплоэнерго". Согласно нашему решению, чтобы не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян. Мы с вами выделили в общей сложности 2 млрд грн. 400 млн перечислили предварительными решениями. Теперь речь идет о 1,6 млрд", – добавил Кличко.

Теги: #транспорт #дотации #киевсовет
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