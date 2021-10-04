Экономика

14:11 04.10.2021

"Укрзализныця" объявила тендер на 31,5 млрд грн на закупку 80 пригородных и региональных поездов

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"Укрзализныця" объявила тендер на 31,5 млрд грн на закупку 80 пригородных и региональных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) в системе ProZorro объявило тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов с ожидаемой стоимостью в 31,464 млрд грн.

Согласно информации в ProZorro, всего в рамках тендера УЗ планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Кроме того, планируется приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

Конечный срок подачи предложений - 1 ноября 2021 года, аукцион запланирован на 7 декабря.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник, к участию в тендерной закупке приглашены такие производители как Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, а также Крюковский вагоностроительный завод.

“При необходимости компания будет калибровать коммерческие и технические требования, чтобы объявленный тендер был конкурентным, а его требования - оптимальными и обеспечивающими качественное обновление подвижного состава быстрыми темпами. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на пять лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года”, - говорится в сообщении.

Шестьдесят закупленных поездов компания планирует задействовать в проектах City Express, еще двадцать - на существующих и новых региональных маршрутах.

Теги: #укрзализныця #тендер
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