Прогнозируемая холодная зима может усугубить кризис в энергоснабжении в Китае, который наносит ущерб экономике страны.

Существующая 70-80%-ная вероятность появления этой зимой климатического феномена "Ля Нинья", которую спрогнозировала Национальная метеорологическая служба США, может привести к резкому снижению зимних температур в северном полушарии. В результате этого значительно возрастет электропотребление в Китае, что еще больше ухудшит ситуацию с энергообеспечением в стране, пишет агентство Bloomberg.

При этом электропотребление в Китае увеличивается и без влияния погодных факторов - на фоне постепенного восстановления глобальной экономики от пандемии COVID-19. С января по июль этого года потребление электричества в стране было на 16% выше уровня аналогичного периода 2020 года, свидетельствуют данные китайского электроэнергетического совета, представляющего поставщиков электроэнергии.

Как отмечает Bloomberg, в условиях усугубления энергетического кризиса у правительства может быть три варианта мер, направленных на урегулирование ситуации.

Оно может позволить поставщикам электроэнергии повысить тарифы. Тот факт, что большинство китайских электростанций продают электроэнергию по установленным ценам, привел к тому, что некоторые производители решили сократить выработку вместо того, чтобы производить электроэнергию себе в убыток, что усугубило текущий кризис.

По расчетам Bloomberg Intelligence, производителям придется поднять тарифы примерно на треть, чтобы вновь выйти на прибыльные уровни. Эта мера приведет к ускорению инфляции. Более того, Пекин обычно воздерживался от таких шагов, так как они могут подорвать конкурентоспособность обрабатывающей промышленности страны.

Тем не менее, аналитик BloombergNEF Ханьян Вэй считает, что серьезность энергетического кризиса может вынудить Китай взять курс на повышение цен.

Другим потенциальным решением проблемы может стать увеличение добычи угля, что приведет к повышению предложения и корректировке цен на ресурсы. Но это легче провозгласить, чем сделать. За восемь месяцев текущего года добыча угля в Китае выросла только на 6%, тогда как производство электроэнергии подскочило на 14%.

В конечном счете, Китай может смириться и принять более низкие темпы экономического роста, не исключают эксперты.

Ранее на это неделе экономисты Goldman Sachs ухудшили прогноз относительно увеличения ВВП Китая в этом году. Они ожидают, что экономика Китая вырастет на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.