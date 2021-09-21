Кабмин порой злоупотребляет возможностью быстрого рассмотрения своих предложений по перераспределению средств бюджета в профильном комитете - Аристов

Кабинет министров порой злоупотребляет возможностью быстрого рассмотрения его предложений по перераспределению средств бюджета в парламентском комитете по вопросам бюджета, сообщил глава комитета Юрий Аристов.

"Чем и это, и предыдущее правительство пользовалось, так тем, что при наличии монобольшинства в парламенте действительно есть гарантия, что перераспределение, как минимум, будет рассмотрено – раз, и что это будет рассмотрено быстро – два", – сказал Аристов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У меня были случаи, когда решение правительства было в 13:30, а уже в 14:30 на комитете мы рассматривали его и голосовали. За это меня оппозиция критиковала, ведь каждая инициатива должна быть изучена, а на это нужно время. Кабмин злоупотреблял тем, что я могу провести заседание комитета. И они настолько привыкли к этому, что, когда говоришь "завтра", отвечают: "Нет, нужно прямо сегодня", – добавил глава профильного комитета.

При этом Юрий Аристов отметил рост количества перераспределений за последние годы.

"Судите сами: в 2019 году комитет рассмотрел 89 перераспределений, в 2020 - 115. В этом году - уже 54, при том, что большая часть нагрузки приходится на вторую половину года", – сказал он.