Кабмин направил 460 млн грн на погашение задолженности выплат помощи по частичной безработице

Кабинет министров на заседании в среду выделил 460 млн грн на погашение задолженности выплат помощи по частичной безработице.

"Сегодняшнее решение правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", – цитируется на сайте Министерства экономики замглавы ведомства Светлана Глущенко.

Программа компенсаций по частичной безработице была введена в 2020 году для поддержки сотрудников, которые пострадали вследствие остановки работы предприятий. Это позволило сохранить рабочие места компаний, которые из-за карантина приостановили работу.

Помимо этого, правительство утвердило порядок использования средств госбюджета, которые направляются на выплаты помощи по частичной безработице во время карантина.