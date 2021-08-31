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19:05 31.08.2021

В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина – омбудсмен

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В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина – омбудсмен

Кабинетом министров Украины так и не утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на 2021 год, из-за чего страхователи не получают установленную правительством помощь по частичной безработице на период карантина, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Мне стало известно, что в 2021 году Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы не осуществляется финансирование заявлений страхователей для получения помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычаденисовайной ситуации, установленных Кабинетом министров Украины. Данное нарушение прав граждан на социальную защиту является следствием отсутствия финансирования из неутверждения Кабинетом министров Украины бюджета Фонда", - написала Денисова в своем Telegram-канале во вторник.

В связи с этим омбудсмен обратилась к первому вице-премьеру - министру экономики Украины Алексею Любченко за "безотлагательным решением вопроса об утверждении бюджета указанного Фонда".

Как сообщалось, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственной помощи гражданам по частичной безработице, который предусматривает предоставление такой помощи не только на период карантина, вызванного Covid-19, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Согласно закону, Кабинет министров получил право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

 

Теги: #карантин #безработица #госпомощь
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