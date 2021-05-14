Экономика

14:50 14.05.2021

"Метинвест" вновь досрочно погасил часть долга и улучшил обязательства по приобретенной Покровской угольной группе

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"Метинвест" вновь досрочно погасил часть долга и улучшил обязательства по приобретенной Покровской угольной группе

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" досрочно погасила большую часть долговых обязательств по линии предэкспортного финансирования благодаря сильным финансовым показателям и устойчивой ситуации с ликвидностью.

Согласно пресс-релизу компании, "Метинвест" досрочно погасил $68 млн по линии предэкспортного финансирования. После погашения сумма задолженности по этой линии составляет $10 млн.

"Метинвест" продолжает улучшать качество долгового портфеля. Группа согласовала, в частности, изменение условий в рамках реструктурированной задолженности Покровской угольной группы (ПУГ) в размере $480 млн. Помимо прочих изменений, существенно сокращена процентная ставка по этим долговым обязательствам, а срок окончательного погашения перенесен на 2026 год с возможностью досрочного погашения.

При этом напоминается, что Покровская угольная группа вошла в состав "Метинвеста" в марте 2021 года.

"Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Снижение долговой нагрузки соответствует нашей стратегии проактивного управления структурой капитала", - прокомментировал ситуацию генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось в конце марта, Metinvest B.V. сократила задолженность по линии предэкспортного финансирования на $150 млн – до $78 млн, осуществив досрочное погашение части этого долга. Тогда пояснялось, что досрочному погашению способствовали сильные финансовые показатели группы и прочный уровень ликвидности на фоне благоприятных цен на сталь и железную руду.

Кроме того, этот шаг позволяет снизить зависимость от заемного капитала, обеспечивая большую степень гибкости при управлении долговым портфелем.

Сообщалось также, что в апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к настоящему времени выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #погашение #метинвест #долг
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