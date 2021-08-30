Экономика

12:38 30.08.2021

Решение Банка Англии о законности bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн стало окончательным в связи с завершением срока обжалования

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Решение Банка Англии о законности bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн стало окончательным в связи с завершением срока обжалования

Решение Банка Англии о законности проведенной в конце 2016 года при национализации ПриватБанка (Киев) операции bail-in его еврооблигаций и субординированного долга на $595 млн, выпущенных и привлеченных через британскую специально-созданную компанию (SPV) Credit Finance plc., является окончательным в связи с окончанием трехмесячного срока для обжалования указанного решения.

"Согласно английскому праву, у лиц, на которых распространялось это решение, было три месяца с даты решения на его обжалование в английском суде путем реализации процедуры, известной как судебный пересмотр. Такой трехмесячный срок прошел, и в Английский суд не было заявлено ни одного требования о судебном пересмотре", – сообщила пресс-служба ПриватБанка в понедельник.

Как сообщалось, Банк Англии в середине мая 2021 года принял позитивное решение по запросу Национального банка Украины о законности проведенной в конце 2016 года при национализации ПриватБанка операции bail-in его еврооблигаций и субординированного долга на $595 млн. 

"Признание не означает одобрения предпринятых действий и не имеет целью повлиять на какое-либо правовое обжалование этих действий, поданное в юрисдикцию страны происхождения в соответствии с законодательством Украины", – говорилось в постановлении суда.

Bail-in - инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.

Согласно отчету ПриватБанка за 2020 год, при его национализации в декабре 2016 года были конвертированы обязательства в капитал банка в сумме 10,93 млрд грн средств клиентов, 10,72 млрд грн еврооблигаций и 7,78 млрд грн субординированного долга. Все эти акции были проданы государству за 1 грн. В Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) в 2017 году обратились держатели двух выпусков еврооблигаций ПриватБанка со сроком погашения в 2018 году на общую сумму $335 млн. Срок погашения третьего выпуска на $220 млн наступил 9 февраля этого года.

В целом на конец 2020 года против банка были поданы иски в суд, связанные с национализацией, на сумму 17,76 млрд грн, что существенно меньше, чем годом ранее, – 23,49 млрд грн.

Арбитражный суд в 2018 году вынес решение в пользу владельцев таких облигаций, согласно которому на выплаты будут влиять два фактора: дата их приобретения (условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня 2019 года) и личность собственника облигаций. Один из владельцев облигаций высказал предположение агентству "Интерфакс-Украина", что речь идет о намерении выделить связанных и не связанных с экс-владельцами ПриватБанка лиц.

Согласно финотчетности банка, во втором квартале 2020 года он осуществил анализ и оценил вероятность выбытия ресурсов по результатам рассмотрения исков против Банка, связанных с bail-in, и сформировал резерв в сумме 6,399 млрд грн. В отчетности за 2020 год ПриватБанк уточнил, что этот резерв в гривнях увеличен до 7,841 млрд грн, или до $286 млн.

Теги: #приватбанк #банк_англии
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