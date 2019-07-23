Экономика

11:55 23.07.2019

Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

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Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

Проблемы, связанные с Brexit, могут удержать Банк Англии от повышения базовой процентной ставки даже в том случае, если его анализ и прогнозы будут указывать на необходимость подъема ставки, заявил член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс.

По словам Сондерса, гладкий выход Великобритании из состава Евросоюза, заложенный в нынешние экономические прогнозы Банка Англии, очень сомнителен.

Это означает, что даже довольно "ястребиные" прогнозы будут иметь менее существенное, чем обычно, влияние на решения центробанка, заявил Сондерс в интервью агентству Bloomberg.

MPC представит обновленные прогнозы для экономики Великобритании в ходе следующего заседания, которое состоится 1 августа.

"В настоящее время мы не наблюдаем перегрева британской экономики - базовые темпы роста являются слабыми, и они ниже тренда", - отметил Сондерс.

Сондерс активно поддерживал подъем ставки в последние два раза, когда она повышалась, однако эти заявления позволяют предположить, что он не намерен продвигать ее увеличение в данный момент.

Прогнозы Банка Англии основаны на допущении о том, что процесс Brexit будет упорядоченным, в то время как рынки закладывают возможность "жесткого Brexit", который может потребовать снижения ставки британским центробанком.

Такое расхождение означает, что официальный прогноз Банка Англии может не быть "ключевым двигателем" при принятии решения по ставке членами MPC.

С учетом "последних прогнозов в отношении спроса и инфляции, я бы не стал голосовать за повышение ставки, поскольку экономика не перегрета, и мы можем себе позволить подождать", отметил Сондерс.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил в июне в ходе выступления в парламенте, что центробанк может скорректировать политику, чтобы поддержать экономику Великобритании в случае ее выхода из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Он отметил, что действия MPC в этом случае "не будут автоматическими", а будут зависеть от оценки последствий для спроса и предложения, а также обменного курса.

Теги: #прогноз #brexit #ставки #банк_англии
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