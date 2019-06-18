Банк Англии готов снизить ставку до уровня "чуть выше нуля"
Банк Англии мог бы снизить базовую процентную ставку до уровня "чуть выше нуля", если бы ему нужно было принять меры для стимулирования экономического роста, например, в случае "жесткого Brexit", заявил глава британского ЦБ Марк Карни.
В настоящее время базовая ставка в Великобритании составляет 0,75% годовых.
Выступая на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, Карни отметил, что руководство Банка Англии с февраля 2018 года не видит необходимости в обеспечении банков дешевым финансированием, однако ЦБ "сохраняет способность вернуться к этой схеме в случае необходимости".
Карни не говорил конкретно о Brexit, однако его слова были восприняты инвесторами, как сигнал готовности Банка Англии прибегнуть к стимулам в случае ослабления спроса, капиталовложений, а также объемов кредитования в случае выхода Brexit без соглашения с ЕС.
Карни планирует покинуть свой главы Банка Англии 31 января 2020 года.