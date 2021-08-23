Экономика

16:40 23.08.2021

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

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МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

"Крупнейшее выделение специальных прав заимствования (SDR) в истории - около $650 млрд - вступает в силу сегодня", – цитирует ее пресс-служба в понедельник.

По словам директора-распорядителя МВФ, выделение таких ассигнований – сильнейшее стимулирование, которое при разумном использовании позволит бороться с беспрецедентным кризисом.

"Распределение SDR обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних долгов", – отметила Георгиева.

Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. Таким образом, $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из которых страны с низкими доходами получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.

"SDR – это ценный ресурс, и решение о том, как лучше всего их использовать, остается за странами-членами. Чтобы использовать SDR с максимальной выгодой для стран-членов и мировой экономики, эти решения должны быть разумными и хорошо обоснованными", – отметила директор-распорядитель МВФ.

Чтобы помочь обеспечить прозрачность и подотчетность, МВФ предоставляет основу для оценки макроэкономических последствий нового распределения, его статистической обработки и управления, а также того, как это может повлиять на устойчивость долга. МВФ также будет регулярно предоставлять обновленную информацию обо всех активах SDR, операциях и торговле, включая последующий отчет об использовании SDR через два года, говорится в заявлении.

"Чтобы увеличить выгоды от этого распределения, МВФ поощряет добровольное направление некоторых SDR из стран с сильными внешними позициями в страны, которые в них больше всего нуждаются. За последние 16 месяцев некоторые члены уже пообещали предоставить ссуды на $24 млрд, в том числе $15 млрд из имеющихся SDR, в Фонд сокращения бедности и роста МВФ, который предоставляет льготные ссуды странам с низкими доходами. Это только начало, и МВФ продолжит работу с нашими членами, чтобы развить эти усилия", – указано в заявлении.

МВФ также привлекает страны-члены к вопросу о возможности создания нового Целевого фонда обеспечения жизнеспсобности и устойчивости, который мог бы использовать направляемые SDR для помощи наиболее уязвимым странам в проведении структурных преобразований, в том числе в решении проблем, связанных с климатом. Другой возможностью может быть направление SDR на поддержку кредитования многосторонними банками развития, отметили в Фонде.

Как отметила Георгиева, распределение SDR является важнейшим компонентом более широких усилий МВФ по поддержке стран в период пандемии, которые включают: $117 млрд в виде нового финансирования для 85 стран, облегчение обслуживания долга 29 стран с низкими доходами, а также консультации по вопросам политики и поддержка в развитии потенциала более чем для 175 стран.

Теги: #георгиева #украина #мвф
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