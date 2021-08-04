Университет "Метинвест Политехника" будет сотрудничать с производителем горноспасательного оборудования DEZEGA

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", который основала группа "Метинвест", заключил меморандум о взаимодействии с мировым разработчиком и производителем горноспасательного оборудования, компанией DEZEGA.

Согласно пресс-релизу компании, возможности научиться работать с оборудованием для спасения жизни и сохранения здоровья появятся у студентов и преподавателей нового вуза, а также желающих повысить свою квалификацию в этом направлении.

Специалисты DEZEGA будут участвовать в формировании учебных дисциплин "Метинвест Политехники" по охране труда, в том числе в горных условиях. Студенты и преподаватели университета смогут ознакомиться с мировыми тенденциями по проектированию, использованию и выбору средств индивидуальной защиты органов дыхания и изучить спасательные технологии на практике. Для этого в учебные программы планируется включить лабораторные и практические занятия с использованием оборудования DEZEGA.

Кроме того, сотрудничество предполагает разработку совместных образовательных программ для студентов и преподавателей, в том числе и программ прохождения производственной практики студентов университета. Также планируется проводить совместные испытания и тестирование средств защиты органов дыхания, разрабатываемых или выпускаемых компанией DEZEGA в рамках дуального образования.

Для повышения квалификации персонала "Метинвест Политехники" и DEZEGA стороны намерены обмениваться учебными материалами и научными публикациями.

DEZEGA – мировой лидер в разработке и производстве дыхательного оборудования для горных и спасательных работ. DEZEGA располагает управляющей компанией в Киеве, производством в странах Азии и Европы, центром исследований и разработок, а также региональными представительствами в пяти странах мира. Ежедневно более 500 тысяч самоспасателей DEZEGA обеспечивают подземным рабочих в более 40 странах мира защиту органов дыхания в экстремальных ситуациях.

"Метинвест Политехника" – университет, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи. Университет учрежден в июне 2020 года группой "Метинвест". Ключевые цели проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня и развитие нового формата высшего образования в нашей стране. В университете смогут обучаться люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и прочие мотивации.