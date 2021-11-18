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12:50 18.11.2021

Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

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Системы обучения и вознаграждения "Метинвеста" признаны лучшими в Украине

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, получил признание профессионалов в сфере управления персоналом на всеукраинской премии HR Pro Awards 2021, где свои проекты представили более 70 компаний из 15 отраслей экономики страны.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника победил в номинации "Обучение и развитие", а индивидуальный социальный пакет "Мой выбор" – в номинации "Вознаграждение и признание".

При этом напоминается, что новый технический университет в Мариуполе примет первых студентов в 2022 году. Преподавать в вузе будут 22 кандидата и 12 докторов наук, а также практики из Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), Европейского сообщества по охране труда (ESOSH) и других международных организаций.

"Метинвест Политехника" разработал современные образовательные программы и получил необходимые лицензии Министерства образования и науки Украины. Техническое образование по международным стандартам получат 310 бакалавров и 240 магистров, которые будут обучаться по дуальной системе девяти востребованным специальностям.

В центре Мариуполя продолжается строительство учебного корпуса вуза по проекту нидерландского бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. Это будет полноценный студенческий городок европейского уровня, который включает общежитие, спортивную инфраструктуру и парк.

"Метинвест Политехника" подписал договора о сотрудничестве с Высшей школой управления охраной труда в Катовице, берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, КПИ имени Игоря Сикорского, Черниговской политехникой и Днепровским государственным техническим университетом. Это позволит студентам участвовать в обменных программах, получать доступ к образовательным ресурсам и претендовать на двойные дипломы.

В университете будут созданы современные лаборатории для студентов. Оборудование и технологии предоставят мировые лидеры: Microsoft, Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine, Festo, UVEX и DEZEGA.

Второй проект-победитель – индивидуальный социальный пакет "Мой выбор", который   действует для более 60 тысяч сотрудников основных украинских производственных предприятий и IT-компании "Метинвест Диджитал". Каждый сотрудник может выбрать годовой набор благ из шести опций: обучение и развитие, оздоровление, развлечения и отдых, отпуска и выходные, транспорт и поездки, а также другие льготы для семей сотрудников.

Ежегодно перечень опций обновляется и пополняется в соответствии с запросами коллектива. Так, в 2022 году в соцпакете впервые появятся летние путёвки за границу.

Всеукраинскую ежегодную премию HR Pro Awards учредила Украинская ассоциация HR-профессионалов (HR Pro) в 2021 году. Ее цель – отметить командные и личные достижения представителей профессии, которые помогут повысить уровень профессиональных практик, существующих в Украине.

Экспертами премии стали более 50 представителей украинских и международных компаний из разных городов Украины, которые более пяти лет занимают руководящие должности в сфере HR, и HR-специалисты со степенью МВА, международными сертификацией или профильным образованием.

Теги: #метинвест_политехника #рейтинг
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