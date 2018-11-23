Завод украинской DEZEGA в Турции за год вышел на проектную мощность по выпуску самоспасателей

Завод украинской компании DEZEGA в Турции, как и ожидалось, через год после открытия вышел на проектную годовую мощность по выпуску изолирующих самоспасателей (аппарат защиты дыхания) – 100 тыс. ед., сообщает пресс-служба компании.

"В октябре новый завод в Измире (Турция) выпустил 100-тысячный изолирующий самомпасатель для эвакуации из опасной атмосферы, разработанный DEZEGA", - отмечается в пресс-релизе.

По словам председателя совета директоров DEZEGA Антона Саковича, приводимым в пресс-релизе, сегодня завод полностью обеспечивает потребности покупателей DEZEGA в Европе, Южной Африке, Австралии, Индии, Латинской Америке

"Самоспасатели для Украины теперь тоже производятся в Турции", - отметил А.Сакович.

Как сообщалось, открытый осенью 2017 года завод в Измире был ориентирован на обеспечение поставок на те рынки, которые ранее закрывал находящийся сейчас на неконтролируемой Украиной территории Донецкий завод горноспасательной аппаратуры (ДЗГА), поставки с которого были прекращены в марте 2017 года в связи с утратой контроля над этой территорией.

Турция была выбрана, в том числе, благодаря удобной логистике на страны Африки и Азии, Австралию.

Согласно пресс-релизу, в числе первых 100 тыс. самоспасателей, произведенных DEZEGA в Турции, модели плечевого и поясного ношения для рынков Европы, в том числе и для Украины, рынков Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии.

Такие аппараты обеспечивают работника запасом кислорода для выхода из аварийной зоны в течение 30 – 70 минут. Также в эти 100 тыс. входят тренировочные самоспасатели: компания активно развивает направление тренировочного оборудования и предоставляет услуги обучения рабочих правилам эвакуации.

По словам директора по развитию DEZEGA Юрия Спивака, 100-тысячный самоспасатель предназначен для рынка Польши, где компания уже два года выигрывает практически все тендеры и активно конкурирует с сильным местным производителем.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о планируемом объеме производства самоспасателей в текущем году и планах на следующий год в пресс-службе отметили, что объем озвучить сложно, поскольку компания производит продукцию под заказ, ориентируясь на крупные заказы.

"Дело еще в том, что наш горизонт планирования поставок - 5-10 лет (срок службы аппаратов), поэтому в категориях одного года цифры не очень показательны. А в планах на следующий год - постановка на производство новых моделей, в частности, сейчас завод осваивает новое устройство проверки респираторов DEZEGA CheckUp, и как только сертифицируем его для рынка Европы, расскажем более подробно", - отметили в пресс-службе.

DEZEGA - международная компания более чем с 60-летним опытом нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования.

В 2015 году компания перенесла офис из Донецка в Киев, а в 2017 прекратил производственную деятельность завод в Донецке.

Также у компании есть собственный Центр исследований и разработки (R&D центр) в пригороде Киева, официальные представительства в пяти регионах мира.