DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

Компания DEZEGA вывела на рынок Украины и начала серийное производство пожарных изолирующих самоспасателей DEZEGA EmSCAPE (около 4 тыс. аппаратов в месяц) для эвакуации населения в случае задымления или пожара, рассчитывая на рост спроса на них, в том числе из-за участившихся случаев с гибелью людей, и на ужесточение соблюдения правил пожарной безопасности, сообщил глава совета директоров компании Антон Сакович.

"На украинском рынке сегодня присутствуют более дешевые фильтрующие самоспасатели, но защищают они только от определенных газов и в определенных случаях. Т.е. когда наверняка знаешь, какие газы выделяются при горении, а также есть доступ кислорода. Но такие ситуации встречаются крайне редко. Основное преимущество EmSСАPE – полная изоляция от окружающей атмосферы", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Изолирующий самоспасатель EmSCAPE имеет свой ресурс кислорода и поглотитель диоксида углерода, который человек выделяет при дыхании.

Сакович добавил, что изолирующие самоспасатели для гражданского населения DEZEGA впервые выпустила в 2012 году под заказ для проведения ЕВРО-2012.

"Мы оснащали ими гостиницы и стадионы, но после чемпионата запросов на выпуск таких СИЗОД не было - и мы заморозили проект", - отметил он.

По словам главы совета директоров, на украинском рынке присутствуют более дешевые изолирующие самоспасатели китайского производства, но их качество на сегодня "крайне низкое".

В интернет-магазине Rozetka.ua самоспасатели DEZEGA EmSCAPE в настоящее время продаются со скидкой по цене 2 тыс. грн (ранее – около 3,4 тыс. грн).

Сакович отметил, что с учетом сочетания цена/качество планируется занять 100% украинского рынка изолирующих СИЗОД, который сегодня практически отсутствует.

"Если же говорить о конкуренции с фильтрующими, то показатель 50% мы будем считать хорошим результатом", - добавил он.

Оценивая потребность Украины в изолирующих самоспасателях, Сакович отметил, что по существующим правилам пожарной безопасности потенциальная емкость – 4 млн EmSCAPE (исследование 2019 г.).

"Согласно закону Украины о пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты должны быть во всех высотных зданиях, ТРЦ, промышленных объектах, гостиницах, общежитиях и т.п. Но, как показывает практика, только после крупных аварий, пожаров и большого количества жертв предпринимаются реальные шаги по повышению уровня безопасности ", - отмечает Сакович.

По его словам, после ряда происшествий в разных странах начали принимать законы об обязательном использовании именно изолирующих СИЗОД.

"И на нашем основном рынке – горнодобывающем, после аварии увеличивается спрос на СИЗОД. К сожалению, такова человеческая натура. Подобное происходило после пожара в высотном здании в Киеве пару месяцев назад и сейчас после трагедии в Харькове в доме престарелых. Поэтому мы активно повышаем культуру использования СИЗОД, чтобы избежать человеческих жертв в дальнейшем", - подчеркнул глава совета директоров DEZEGA.

Сакович сообщил, что на сегодня компания акцентирует внимание на украинском рынке, но уже отмечен интерес к данной продукции в ОАЭ, Великобритании, Австралии.

"Пока этот спрос не перекрывает наши затраты на сертификацию и вывод продукта на эти рынки. После успешной реализации проекта в Украине мы планируем применить полученный опыт и на других рынках", - добавил глава совета директоров.

Он пояснил, что в общем объеме продаж DEZEGA даже при очень высоком спросе на самоспасатели доля EmSCAPE составит около 5-7%, а при полном соблюдении правил пожарной безопасности – около 10%.

DEZEGA - международная компания более чем с 60-летним опытом нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования. Для украинского рынка продукция производится на заводе компании в Турции.

Финансовые показатели работы компания не разглашает.