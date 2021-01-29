Экономика

14:52 29.01.2021

DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

3 мин читать
DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

Компания DEZEGA вывела на рынок Украины и начала серийное производство пожарных изолирующих самоспасателей DEZEGA EmSCAPE (около 4 тыс. аппаратов в месяц) для эвакуации населения в случае задымления или пожара, рассчитывая на рост спроса на них, в том числе из-за участившихся случаев с гибелью людей, и на ужесточение соблюдения правил пожарной безопасности, сообщил глава совета директоров компании Антон Сакович.

"На украинском рынке сегодня присутствуют более дешевые фильтрующие самоспасатели, но защищают они только от определенных газов и в определенных случаях. Т.е. когда наверняка знаешь, какие газы выделяются при горении, а также есть доступ кислорода. Но такие ситуации встречаются крайне редко. Основное преимущество EmSСАPE – полная изоляция от окружающей атмосферы", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Изолирующий самоспасатель EmSCAPE имеет свой ресурс кислорода и поглотитель диоксида углерода, который человек выделяет при дыхании.

Сакович добавил, что изолирующие самоспасатели для гражданского населения DEZEGA впервые выпустила в 2012 году под заказ для проведения ЕВРО-2012.

"Мы оснащали ими гостиницы и стадионы, но после чемпионата запросов на выпуск таких СИЗОД не было - и мы заморозили проект", - отметил он.

По словам главы совета директоров, на украинском рынке присутствуют более дешевые изолирующие самоспасатели китайского производства, но их качество на сегодня "крайне низкое".

В интернет-магазине Rozetka.ua самоспасатели DEZEGA EmSCAPE в настоящее время продаются со скидкой по цене 2 тыс. грн (ранее – около 3,4 тыс. грн).

Сакович отметил, что с учетом сочетания цена/качество планируется занять 100% украинского рынка изолирующих СИЗОД, который сегодня практически отсутствует.

"Если же говорить о конкуренции с фильтрующими, то показатель 50% мы будем считать хорошим результатом", - добавил он.

Оценивая потребность Украины в изолирующих самоспасателях, Сакович отметил, что по существующим правилам пожарной безопасности потенциальная емкость – 4 млн EmSCAPE (исследование 2019 г.).

"Согласно закону Украины о пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты должны быть во всех высотных зданиях, ТРЦ, промышленных объектах, гостиницах, общежитиях и т.п. Но, как показывает практика, только после крупных аварий, пожаров и большого количества жертв предпринимаются реальные шаги по повышению уровня безопасности ", - отмечает Сакович.

По его словам, после ряда происшествий в разных странах начали принимать законы об обязательном использовании именно изолирующих СИЗОД.

"И на нашем основном рынке – горнодобывающем, после аварии увеличивается спрос на СИЗОД. К сожалению, такова человеческая натура. Подобное происходило после пожара в высотном здании в Киеве пару месяцев назад и сейчас после трагедии в Харькове в доме престарелых. Поэтому мы активно повышаем культуру использования СИЗОД, чтобы избежать человеческих жертв в дальнейшем", - подчеркнул глава совета директоров DEZEGA.

Сакович сообщил, что на сегодня компания акцентирует внимание на украинском рынке, но уже отмечен интерес к данной продукции в ОАЭ, Великобритании, Австралии.

"Пока этот спрос не перекрывает наши затраты на сертификацию и вывод продукта на эти рынки. После успешной реализации проекта в Украине мы планируем применить полученный опыт и на других рынках", - добавил глава совета директоров.

Он пояснил, что в общем объеме продаж DEZEGA даже при очень высоком спросе на самоспасатели доля EmSCAPE составит около 5-7%, а при полном соблюдении правил пожарной безопасности – около 10%. 

DEZEGA - международная компания более чем с 60-летним опытом нескольких предприятий по разработке и производству горноспасательного оборудования. Для украинского рынка продукция производится на заводе компании в Турции.

Финансовые показатели работы компания не разглашает.

Теги: #спасатели #dezega #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:18 27.01.2021
В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

20:19 26.01.2021
В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

10:05 25.01.2021
Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

09:46 25.01.2021
В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали три человека

В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали три человека

14:54 23.01.2021
Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

13:11 23.01.2021
В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали 3 человека - ГСЧС

В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали 3 человека - ГСЧС

13:25 22.01.2021
Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду планирует увеличить доход на 5%

Производитель самоспасателей DEZEGA в 2021 фингоду планирует увеличить доход на 5%

21:38 21.01.2021
В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

В Черкасской области на пожаре пострадала женщина

19:11 21.01.2021
ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

19:02 21.01.2021
Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Запуск "Доступной ипотеки" приведет к росту ипотечного портфеля на 30% в год - первый замглавы НБУ

Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

Правительство в 2020г предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн

"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

IKEA откроет первый магазин в Украине 1 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Минагропрод начнет работу в полноценном режиме с 1 марта — министр

Рада намерена раскрыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

Совладелец ИСД Тарута обвинил российский ВЭБ в нарушении договоренностей и банкротстве корпорации

Запуск "Доступной ипотеки" приведет к росту ипотечного портфеля на 30% в год - первый замглавы НБУ

Рожкова раскритиковала создание Украинской финансовой жилищной компании

Оператор LSE закрыл сделку по покупке Refinitiv

Антимонопольный комитет разрешил крупному металлотрейдеру "Оптимал Трейд" приобрести ДМК корпорации "ИСД"

Рада приняла закон о выделении 1,4 млрд грн на компенсации затрат на электроотопление

Правительство в 2020г предоставило "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА