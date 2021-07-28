Экономика

13:37 28.07.2021

На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

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На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

На рынке загородной недвижимости киевского региона к настоящему времени заявлено около 370 коттеджных городков, почти в 90% которых уже ведутся продажи, сообщил основатель компании Z Consulting, собственник RE/MAX Central Валерий Захаров агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2008 году многие девелоперы обожглись и ушли из сегмента загородной недвижимости: зачем работать с рисковым проектом, если есть что развивать в городе, где более понятны спрос, рентабельность и доходность. Накопившийся за 12 лет спрос и появившиеся карантины оживили рынок. С конца нулевых (годов – ИФ) осталось много проектов, которые до сегодняшнего времени "лежали под сукном", но после пересмотра концепций, форматов домов и инфраструктуры ужу в обновленном виде появились или вскоре появятся на рынке", - сказал он.

По словам Захарова, сейчас первичный рынок загородной недвижимости предлагает приблизительно 4500 домовладений различного формата.

Согласно исследованию рынка загородной недвижимости столичного региона, проведенного Z Consulting и RE/MAX Central, в последние годы существенно изменилась структура предложения. Если еще пять лет назад предложение состояло преимущественно из коттеджей, то сегодня более половины – это таунхаусы в разных вариациях: непосредственно таунхаусы, дуплексы, квадрексы.

"Это обусловлено тем, что сейчас и девелопер, и покупатель ориентированы на максимальную минимизацию затрат на строительство и последующую эксплуатацию", - пояснил Захаров.

Согласно исследованию, 8% коттеджных городков находятся в пределах столицы, 48% - на расстоянии менее 10 км, 36% - на расстоянии от 10 до 20 км, 9% - от 20 до 30 км.

Три четверти коттеджных городков предлагают различные программы финансирования. У 71% есть программы рассрочки (от трех месяцев до трех лет лет). 3% работают с банками по ипотечным программам.

Теги: #захаров #коттедж #городок
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