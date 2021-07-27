Экономика

15:44 27.07.2021

Проблемы в сроке возврата валютной выручки нет – замглавы Нацбанка

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Проблемы в сроке возврата валютной выручки нет – замглавы Нацбанка

Установленные в 2019 году в связи с вступлением в силу нового закона о валюте ограничения на предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров на уровне 365 дней являются достаточными, считает заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

"В 2020 году мы действительно наблюдали некоторый рост объемов невозвращенного валютной выручки, но надо понимать, что это был ковидний год. Поэтому я бы не связывал с этим валютную либерализацию", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос об обеспокоенности правительством невозвратом валютной выручки, Гелетий отметил, что оценка невозврата - это вопрос к Государственной налоговой службе (ГНС), осуществляющей надзор за соблюдением резидентами (кроме уполномоченных учреждений) и нерезидентами требований валютного законодательства.

"НБУ ежемесячно предоставляет ГНС выписку из информации о соблюдении предельных сроков расчетов, но отнесение резидентов к нарушителям в части соблюдения предельных сроков расчетов и применения к ним санкций осуществляет ГНС по результатам проверки деятельности импортеров и экспортеров", – пояснил замглавы Нацбанка.

Он напомнил, что закон о валюте также предусматривает применение банками риск-ориентированного подхода при осуществлении валютного надзора за операциями клиентов. "Это дает возможность уделять больше внимания сомнительным операциям с целью предупреждения нарушений законодательства и предотвращать проведение схемных операций", – считает Гелетий.

Как сообщалось, ранее правительство выступало с инициативой законодательно привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки.

Теги: #нбу #гелетий #валюта
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