Экономика

15:06 25.07.2021

Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений Euro V для укрепления торгового сотрудничества

1 мин читать
Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений Euro V для укрепления торгового сотрудничества

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и Италия усиливают торговое сотрудничество. На этой неделе министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что данный шаг позволит увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить торгово-экономическое партнерство между странами.

Теги: #италия #торговля #сотрудничество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 25.07.2021
Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

08:20 25.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

07:21 25.07.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

01:33 25.07.2021
В Львовской области подтвердили 3 случая заболевания штаммом коронавируса "дельта"

В Львовской области подтвердили 3 случая заболевания штаммом коронавируса "дельта"

23:51 24.07.2021
Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

21:51 24.07.2021
В Кривом Роге взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

В Кривом Роге взяли под стражу мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика

21:11 24.07.2021
В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

20:40 24.07.2021
В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

20:05 24.07.2021
В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

В Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле

15:07 24.07.2021
Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Нафтогаза": предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

"Нафтогаз" надеется на переговоры с европейскими компаниями по бронированию мощностей ГТС Украины – Витренко

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава "Нафтогаза": предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки газа для Украины неприемлемы

Кировоградская область собрала первый миллион тонн зерновых

Глава Минфина обсудил продолжение сотрудничества с МВФ с временным поверенным по делам США в Украине

Шмыгаль поручил предусмотреть в проекте госбюджета-2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству

Ассоциация топливного ритейла призвала не создавать препятствия для лицензирования малых АЗС

Ипотека под 7% не повлияла на объемы продаж жилья в Украине - FIMA

ФРУ просит премьера ввести временный запрет вывоза лома до конца 2023г

Минэкономики начало регистрацию продуктов с подтвержденным местом происхождения для признания их в ЕС

Спрос на жилую недвижимость в Украине остается стабильным - FIMA

"Автомагистраль-Юг" начала применять новые технологии для производства асфальтобетона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА