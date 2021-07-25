Украина и Италия договорились увеличить количество разрешений Euro V для укрепления торгового сотрудничества

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина и Италия усиливают торговое сотрудничество. На этой неделе министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и мобильности Энрико Джованини договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1,5 тысячи", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что данный шаг позволит увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить торгово-экономическое партнерство между странами.