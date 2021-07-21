НБУ возобновит сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США

О возобновлении сотрудничества с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США и сотрудничестве в сфере кибербезопасности, договорились Национальный банк Украины (НБУ) и Минфин США по итогам проведенной 20 июля онлайн-встречи.

"Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка", -- цитируются слова главы НБУ Кирилла Шевченко на Facebook-странице регулятора.

С американской стороны во встрече участвовали и.о. заместитель министра финансов по международным делам Энди Бокол и старший советник министра Дэвид Липтон.

Нацбанк указывает, что на встрече также обсуждались вопросы сотрудничества с МВФ и возвращения активов обанкротившихся банков.

"Ранее НБУ инициировал создание рабочей группы высокого уровня по наработке комплекса мер по возвращению активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц. В конце февраля Кабмин создал эту рабочую группу, которая среди прочего сегодня координирует деятельность по возврату активов ПриватБанка", - указал Шевченко по итогам встречи.

Также стороны обсудили экономическую ситуацию в Украине, состояние реформирования банковского сектора, реформу рынка небанковских финансовых учреждений.