Экономика

15:19 21.07.2021

МВФ до 2023 г. реализует в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

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МВФ до 2023 г. реализует в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

Международный валютный фонд (МВФ) за счет предоставленного Европейским Союзом финансирования начал реализацию в Украине проекта "Продолжение налогово-бюджетных реформ", который рассчитан до 2023 года, сообщило представительство ЕС в Украине.

"Новый проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ в Украине", который будет реализовывать МВФ за счет предоставленного ЕС финансирования, поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбором налогов", – указало представительство ЕС в релизе в среду.

Проект, в частности, поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны, добавили в представительстве ЕС в Украине. Речь также идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствовании сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

"Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институций Украины для стабильного и справедливого восстановления", - цитирует пресс-служба заместителя главы представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло.

"Сегодня Украина является одним из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала, и мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивном росту", - добавила заместитель директора-распорядителя МВФ Антуанет М. Сайех.

Теги: #украина #проект #мвф
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