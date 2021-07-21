Кабмин назначив Рубанку врио главы Госэнергонадзора

Кабинет министров Украины назначил Владимира Рубанку временно исполняющим обязанности главы Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор), сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Госэнергонадзора на Рубанку Владимира Николаевича", – написал Гончаренко в "Телеграм-канале".

Согласно информации на сайте инспекции, Рубанка является главой управления Госэнергонадзора - главным госинспектором по энергонадзору в Киевской области.

До этого врио главы Госэнергонадзора был первый замглавы Роман Боднар.