Экономика

12:29 21.07.2021

"Большое строительство" создало более 200 тыс. рабочих мест в период коронакризиса - замглавы ОП по вопросам экономики

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"Большое строительство" создало более 200 тыс. рабочих мест в период коронакризиса - замглавы ОП по вопросам экономики

Президентская программа "Большое строительство" в период коронакризиса обеспечила работой более 200 тыс. работников: рабочих, проектировщиков, специалистов по реконструкции школ, садиков, больниц и стадионов, сообщила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

Кроме того, она отметила и результаты других программ поддержки, которые ввело государство в ходе борьбы с пандемией.

По ее словам, 95 тыс. безработных смогли пройти в прошлом году курсы в Государственной службе занятости и практически каждый нашел работу. Государственную помощь смогли получить также около 400 тыс. работников предприятий, где был сокращен рабочий день.

"В среднем помощь была 7,5 млн грн, а всего на эту программу государство потратило почти 3 млрд грн - это наша программа по частичной безработице", - отметила заместитель главы ОП.

Свириденко рассказала, что программой "8 тысяч" для предпринимателей, которые потеряли доходы, когда населенные пункты находились в "красной" зоне, воспользовались более 480 тыс. ФОПов и работников малых предприятий в прошлом году и 340 тыс. - в 2021-м. Другая программа – "Доступные кредиты 5-7-9%" - помогла малому и среднему бизнесу получить займы под низкие проценты.

"Эту возможность реализовали более 12,5 тыс. предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сберегли, но уже и создали рабочие места для почти 20 тыс. новых работников", - сказала Свириденко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021 году по программе "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений. Также сдадут в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений, а по проекту "Большая реставрация" за три года будут восстановлены 150 памятников культуры.

Теги: #большое_строительство #работа #свириденко
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