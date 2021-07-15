Директором ИП "Белая Церковь" стал экс-директор по развитию бизнеса управляющей компании парка

Директором индустриального парка (ИП) "Белая Церковь" (проект холдинговой компании UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого) с 12 июля назначен Андрей Ропицкий, до этого более пяти лет занимавший должность директора по развитию бизнеса ООО "Индастриал Парк Менеджмент" - управляющей компании белоцерковского парка.

Согласно сообщению на сайте UFuture, на этой должности он сменил Владимира Хмурича, который завершил свое многолетнее сотрудничество с индустриальным парком и принял решение продолжить карьеру за пределами холдинга.

По информации компании, Ропицкий является экспертом в девелопменте промышленной недвижимости для производства и логистики, в управляющей компании он отвечал за выполнение бизнес-плана, достижения целевых показателей прибыльности и построение партнерских взаимоотношений с клиентами.

Он также имеет более 14 лет опыта работы в банковском секторе и девелоперском бизнесе, в том числе был территориальным менеджером структурированного Торгово-экспортного финансирования в UniCredit Bank Ukraine.

"Индустриальный парк "Белая Церковь" можно назвать лидером в своей области. В его рамках уже сейчас создается устойчивая промышленная экосистема. Поощряется и поддерживается применения резидентами чистых и экологически безопасных технологий и процессов", - цитируется в сообщении Ропицкий.

По его словам, на сегодня резидентами ИП стали пять производственных и одна транспортно-логистическая компания, которые занимают 11 га земли промышленности. К концу 2022 планируется привлечение пяти новых резидентов и освоение еще 18 га территории парка.

Как сообщалось, на сегодня резидентами ИП, в частности, являются завод "Планк электротехник" – производитель электрофурнитуры, "Вирастар" – производитель высотного оборудования, "Юнисет" – производитель электротехнических щитов и систем автоматизации, логистический комплекс "Новой Почты" и компании "Волыця-Агро".

На этих предприятиях работают около 400 сотрудников, суммарный объем инвестиций инициатора и участников индустриального парка – $35 млн.

Общая площадь ИП "Белая Церковь", включенного в реестр индустриальных парков в апреле 2018 года, - свыше 70 га.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, который имеет диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $ 500 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет до $ 1 млрд.