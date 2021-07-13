"Эпицентр К" планирует открыть 50 ТЦ в 2021-2022гг

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует открыть 50 торговых центров разных форматов в течение 2021-2022 годов по всей Украине.

"Наш инвестиционный план на 2021-2022 годы предусматривает открытие 50 торговых центров разных форматов по всей Украине. С начала года уже работают после реновации шесть объектов", – рассказал заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров в интервью журналу Commercial Property.

Согласно планам компании, в 2021 году запланированы к открытию ТЦ после реконструкции в Харькове, во Львове, третьего по счету ТЦ в Днепре, четвертого в Одессе, а также двух новых объектов в Киеве.

Так, в столице планируется открытие "Эпицентра" в составе третьей очереди ТРЦ Blockbuster Mall, а также на земельном участке площадью 4 га на пересечении ул.Березняковская и Днепровской набережной, приобретенном компанией на аукционе за 277 млн грн.

По словам Гончарова, "Эпицентр К" также намерен инвестировать $706,5 млн в 2021-2022 годах на развитие сети ТЦ оптимального формата в небольших городах. Открытие новых объектов планируется в Одесской, Донецкой, Луганской и других областях.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 66 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.