Экономика

12:27 13.07.2021

Обьем мультидонорского фонда справедливой трансформации угольной отрасли может исчисляться сотнями миллионов евро - Чернышов

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Обьем мультидонорского фонда справедливой трансформации угольной отрасли может исчисляться сотнями миллионов евро - Чернышов

Министерство развития громад и территорий завершает процесс согласования формата создания мультидонорского фонда справедливой трансформации угольной отрасли и рассчитывает, что объем привлеченных в него средств будет исчисляться сотнями миллионов евро, сообщил министр Алексей Чернышов.

"Мы находимся на последнем этапе созданияэтой институции. Уверен, что мы говорим о сотнях миллионов евро в этом фонде",- сообщил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе конференции по трансформации угольной отрасли в Академии "ДТЭК" в Киеве во вторник.

По словам министра, для создания фонда по угольной отрасли планируется применить такой же механизм, как и при создании Фонда энергоэффективности.

"У нас уже создан очень эффективный инструмент - Фонд энергоэффективности, в котором 50% мероприятий финансируется европейскими партнерами, 50% - государством. Планируем использовать его как прототип", - уточнил Чернышов.

При этом он отметил, что фонд трансформации угольной отрасли будет наполняться за счет государственного и местных бюджетов, кредитования международных финансовых организаций, международной технической помощи, инвестиций, частно-государственного партнерства.

Вместе с тем министр подтвердил намерения правительства начать в этом году реализацию двух пилотных проектов по трансформации - в Червонограде и Мирнограде.

"Считайте, что они уже начались. Определены соответствующие программы, громады, и работа идет. Уверяю, мы сфокусируемся именно на трансформации. Дело не только в закрытии шахт, а в развитии территорий, создании профессиональных рабочих мест, профессиональной подготовке", - пояснил Чернышов.

Что касается перспектив утверждения концепции трансформации угольной отрасли, что Министерство энергетики анонсировало в начале года, присутствовавший на конференции замглавы Минрегиона Иван Лукеря, ответил, что "проблем нет. Менялась команда Минэнерго. Мы передали проект новой команде, сейчас она ее отрабатывает, и в ближайшее время даст нам свои выводы".

Теги: #угольная_отрасль #чернышов #минразвития_громад
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