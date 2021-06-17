Закон о налоговой амнистии содержит льготную ставку при раннем декларировании и налоговую рассрочку на 3 года - юрист

Принятый на этой неделе закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии (законопроект 5153) предусматривает льготную налоговую ставку для декларирования иностранных активов 7% вместо 9% при раннем декларировании и механизм уплаты налогов в рассрочку на три года, пояснила юрист Avellum Виктория Швыдченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Кампания по налоговой амнистии рассчитана на год - с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го. При этом раньше декларируешь - меньше платишь (такой себе early bird): на первые полгода налоговой амнистии устанавливается более низкая ставка налогообложения иностранных активов (7% вместо 9%)", – сказала она.

Налоговая амнистия - это возможность задекларировать свои активы и уплатить с них налог по сниженным ставкам без пояснения источника происхождения таких активов, указала юрист.

"В сравнении с прошлыми версиями законопроекта, появилась возможность уплатить налог в рассрочку (три равных платежа на протяжении трех лет) - в таком случае ставка налога будет выше, но все еще выгоднее, нежели при обычных условиях: 6% вместо 5%, 11,5% вместо 9% (9,5% вместо 7% для early bird) и 3% вместо 2,5%", – пояснила Виктория Швыдченко.

Логика закона заключается в стимулировании декларантов возвращать средства из заграницы в Украину - в случае зачисления средств на счета украинских банков ставка налога составляет 5% вместо 9% или 7% в случае раннего декларирования. При этом нарушения процедурных требований о зачислении средств на банковский счет может привести к налогообложению всей зачисленной суммы по ставке 18%, указывают в Avellum.

Как отмечает Швыдченко, гарантии, прописанные в законе, выглядят туманно.

"Формально сведения, указанные при нулевом декларировании, не могут разглашаться, а также быть доказательствами по уголовным, административным и гражданским делам. Однако по решению суда или в соответствии с законодательством сведения из декларации могут раскрываться третьим лицам. Кроме того, остается рисковая ситуация с получением информации иностранными налоговыми органами. Теоретически, по решению суда они смогут получить информацию по нулевой декларации и начать производство в соответствующей юрисдикции, ведь гарантии законопроекта распространяются только на территории Украины", – поясняет Виктория Швыдченко.

Гарантии не распространяются на активы, приобретение которых содержит признаки "незаконного обогащения" госслужащих в соответствии с уголовным законодательством.

"Такие признаки контролирующие органы смогут взять из документов, которые плательщики должны подавать при декларировании в подтверждение стоимости активов. Интересно, что органам не придется даже доказывать получение активов путем незаконного обогащения - достаточно лишь наличия признаков, чтобы лишить плательщика гарантий и облагать такие активы в общем порядке", – подчеркивает юрист.

Кроме того, формулировка пока выглядят так, будто задекларированные активы не могут быть основанием открытия уголовного производства только по уклонению от уплаты налогов, а гарантии открытия уголовных производств по признакам других уголовных преступлений отсутствуют, указывает Швыдченко.

"Однако и это еще не все. Втихую в законопроекте о нулевом декларировании в редакции ко второму чтению появились и другие изменения, которые нулевого декларирования не касаются. Законопроект предусматривает обязательный финансовый мониторинг доходов, полученных при безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний. То есть теперь с доходов от безналоговой ликвидации придется не только платить 1,5% военного сбора, но и доказывать источник их происхождения", – отметила Виктория Швыдченко.