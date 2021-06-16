Экономика

13:04 16.06.2021

ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

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ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

Представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) высоко оценили реформы Национального банка Украины (НБУ) в небанковском финансовом секторе для его очистки и повышения эффективности надзора и регулирования.

Как сообщается на сайте НБУ, речь об этом шла на встрече руководителей НБУ и ЕБРР 15 июня 2021 в ходе которой обсуждалось текущее состояние развития финансового сектора Украины, его дальнейшее реформирование и ряд актуальных вопросов взаимного сотрудничества.

Руководители двух институций обсудили необходимость создания устойчивого, надежного и прозрачного небанковского финансового сектора. Важным шагом в этом направлении станет очистка сектора, раскрытие реальных владельцев всех небанковских финучреждений и ожидаемое принятие ряда профильных законопроектов, которые сегодня находятся на разных этапах рассмотрения в Верховной Раде.

"Национальный банк направляет свою деятельность на качественное и системное обновление регуляторного поля, как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений по созданию условий для их эффективного функционирования и обеспечения защиты прав потребителей", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, слова которого приводятся в сообщении.

Во время встречи стороны также подробно обсудили прогресс в снижении уровня неработающих кредитов в банковской системе и перспективы приватизации государственных банков, проект закона о реструктуризации долга Фонда гарантирования вкладов физических лиц и присоединения к нему Ощадбанка.

"Одной из предпосылок привлечения инвестиций ЕБРР является то, что Ощадбанк присоединится в Фонду гарантирования вкладов. Это позволит, как только будет принят соответствующий закон, создать равные условия в банковском секторе, а также надлежащее основание для выполнения Фондом его задач. Продолжение практики надлежащего корпоративного управления в обоих этих учреждениях также остается определяющим условием нашего сотрудничества", - отметил управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж, слова которого приводятся в сообщении.

Отдельно стороны обсудили процесс разработки и имплементации дорожной карты НБУ по устойчивому и зеленому финансированию, сотрудничество НБУ и ЕБРР в рамках своп-соглашений, реализацию проектов технической помощи, направленных на осуществление оценки соответствия пруденциального регулирования требованиям ЕС и деятельность проектных офиса в НБУ для содействия реализации Стратегии развития финансового сектора.

Теги: #ебрр #нбу
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