Экономика

16:47 08.06.2021

Украина рассчитывает вскоре перейти ко 2-й фазе оценки инфраструктуры качества в рамках промышленного безвиза

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Украина рассчитывает вскоре перейти ко 2-й фазе оценки инфраструктуры качества в рамках промышленного безвиза

Украина рассчитывает вскоре перейти ко второй фазе оценки инфраструктуры качества в рамках заключения Соглашения АСАА (промышленного безвиза), сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка по итогам онлайн-встречи с заместителем гендиректора Генерального директората Еврокомиссии "Внутренний рынок, промышленность, предпринимательство и МСП" (DG GROW) Мейв Руте.

"Мы благодарны нашим европейским партнерам за системную поддержку Украины на пути к заключению "промышленного безвиза". Вскоре мы сможем перейти ко второй фазе официального оценивания отдельных составляющих украинской инфраструктуры качества. Также мы заинтересованы в развитии транспортной системы для газа и водорода, производства голубого и зеленого водорода, используя наши мощности ядерной электроэнергии", – цитирует Качку пресс-служба Минэкономики в релизе по итогам онлайн-встречи во вторник.

Согласно сообщению, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и очертили график работы ряда рабгрупп Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности, в частности, энергетического и железнодорожного машиностроения и текстильной промышленности.

"До конца 2021 года будут проходить заседания рабгрупп по промышленности и технических барьеров в торговле", – указано в сообщении.

Рабгруппа по вопросам МСП будет проведена в более расширенном формате, при участии новосозданного Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, уточнило министерство.

Как отмечается в релизе, стороны также коснулись вопросов подготовки Конференции высокого уровня Украина-ЕС по стратегическому партнерству в добывающей сфере, а также имплементации Водородной стратегии ЕС.

Теги: #безвиз #украина #качка #промышленность
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