"Киевгазэнерджи" больше месяца чинит свой сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи", до последнего времени являющееся основным поставщиком газа в столице, уже около месяца не обнародует годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает минимум с 25 апреля.

На странице "Киевгазэнерджи" в Facebook цена также не обнародована. При этом SMM-щик страницы продолжает заверять, что специалисты работают над возобновлением работы сайта, на котором и будет обнародована годовая цена.

В середине мая член НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что комиссия проведет проверку "Киевгазэнерджи" из-за необнародования годового тарифа на газ для населения с возможным последующим наложением санкций на поставщика. При этом она отметила, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного мониторинга почти все поставщики обнародовали свои тарифы.

Как сообщалось, энергорегулятор 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"Киевгазэнерджи" является 100%-м дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.