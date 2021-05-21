Экономика

18:59 21.05.2021

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

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Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

 Кабинет министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), - а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша.

Переизбранные члены НС возобновят свою работу в НАК с 24 мая.

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Правительство провело встречу с членами набсовета "Нафтогаза" 13 мая, согласовав "дорожную карту" работы при условии их согласия поработать еще один год. По словам главы набсовета Споттисвуд, в частности, была достигнута договоренность сохранения действующего правления компании минимум до конца текущего года.

В то же время члены НС полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов правления в соответствии с установленными процедурами.

Процесс избрания нового главы правления должен быть начат не позднее 1 ноября 2021 года, а также должна быть завершена оценка конфликта интересов назначенного главы правления согласно закону о предотвращении коррупции и минимизированы возможные в этой ситуации риски для работы НАК, указала глава НС.

Кроме того, по ее словам, стороны договорились, что любые изменения утвержденной стратегии развития компании должны согласовываться с нынешним правлением и набсоветом.

Среди договоренностей Споттисвуд назвала, в частности, обеспечение оценки учетной политики компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО, совместную оценку стратегии, операционной модели и подходов к назначению руководства компании, разработку и начало процесса проверки, отбора и изменений состава правления и НС, а также обеспечение соответствия их полномочий действующему уставу компании и другим релевантным нормативным документам.

Вместе с тем правительство обязуется публично поддерживать компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года, отметила глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

 

Теги: #нафтогаз_украины #кабмин
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