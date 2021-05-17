"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

АО "Укрзализныця" уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 18,3 млн грн за взимание отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях, сообщается на сайте АМКУ.

Согласно сообщению, в ходе расследования АМКУ установил, что занимая в 2018-2020 годах 100% монопольное положение на рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом в пределах страны, УЗ разработала и внедрила Порядок проведения рейтинг-анализа деятельности грузовых станций. Он определял критерии включения/выключения грузовых станций в/из перечня малодеятельных. При этом порядок проведения этого рейтинг-анализа и собственно термин "малодеятельная грузовая станция" компания внедрила самостоятельно.

"На основе созданного перечня станций "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов из/на малодеятельных станциях. Подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок", - говорится в сообщении.

АМКУ отмечает, что такие действия "Укрзализныци" создавали для субъектов хозяйствования неравные условия получения услуги, поскольку клиенты, которые пользовались так называемыми малодеятельными станциями, платили большую стоимость за обслуживание грузов по сравнению с теми, кто этими станциями не пользовался.

Согласно обнародованным данным, повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций УЗ взимала с 9 января 2019 года до 3 сентября 2020 года.

"Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях существования значительной конкуренции на рынке. В противном случае субъекты хозяйствования имели бы возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения, ведь это приводило к существенному увеличению их расходов. Проведенный комитетом анализ себестоимости услуги по обслуживанию малодеятельных станций показал, что она является экономически необоснованной", - заявили в АМКУ.

В сообщении также отмечается, что "Укрзализныця" обжаловала решения комитета в суде, но Хозяйственный суд Киева в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Продолжается апелляционное производство.