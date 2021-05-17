Экономика

17:55 17.05.2021

"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

2 мин читать
"Укрзализныця" уплатила 18 млн грн штрафа в деле о малодеятельных станциях - АМКУ

АО "Укрзализныця" уплатило наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 18,3 млн грн за взимание отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях, сообщается на сайте АМКУ.

Согласно сообщению, в ходе расследования АМКУ установил, что занимая в 2018-2020 годах 100% монопольное положение на рынке перевозок грузов железнодорожным транспортом в пределах страны, УЗ разработала и внедрила Порядок проведения рейтинг-анализа деятельности грузовых станций. Он определял критерии включения/выключения грузовых станций в/из перечня малодеятельных. При этом порядок проведения этого рейтинг-анализа и собственно термин "малодеятельная грузовая станция" компания внедрила самостоятельно.

"На основе созданного перечня станций "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов из/на малодеятельных станциях. Подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок", - говорится в сообщении.

АМКУ отмечает, что такие действия "Укрзализныци" создавали для субъектов хозяйствования неравные условия получения услуги, поскольку клиенты, которые пользовались так называемыми малодеятельными станциями, платили большую стоимость за обслуживание грузов по сравнению с теми, кто этими станциями не пользовался.

Согласно обнародованным данным, повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций УЗ взимала с 9 января 2019 года до 3 сентября 2020 года.

"Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях существования значительной конкуренции на рынке. В противном случае субъекты хозяйствования имели бы возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения, ведь это приводило к существенному увеличению их расходов. Проведенный комитетом анализ себестоимости услуги по обслуживанию малодеятельных станций показал, что она является экономически необоснованной", - заявили в АМКУ.

В сообщении также отмечается, что "Укрзализныця" обжаловала решения комитета в суде, но Хозяйственный суд Киева в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Продолжается апелляционное производство.

Теги: #укрзализныця #штраф #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

14:50 17.05.2021
"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

13:05 17.05.2021
Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

12:00 17.05.2021
"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

09:49 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

17:53 14.05.2021
НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

14:19 14.05.2021
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал канал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал канал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

14:18 14.05.2021
АМКУ разрешил польской PGNiG получить контроль в компании группы "ЭРУ" для совместной добычи углеводородов на Львовщине

АМКУ разрешил польской PGNiG получить контроль в компании группы "ЭРУ" для совместной добычи углеводородов на Львовщине

10:47 14.05.2021
"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

10:06 14.05.2021
"Метинвест" считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК из-за изношенности предприятия

"Метинвест" считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК из-за изношенности предприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНЕЕ

Минагрополитики полноценно заработает в мае – министр Лещенко

Госрегулирование цен на топливо усилит конкуренцию на рынке АЗС - Милованов

Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн – Шмыгаль на совещании у Зеленского

Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

КШЭ выступает за сокращение срока обучения на бакалавриате до 3-х лет - Милованов

Загрузка гостиниц в апреле максимальная в Днепре, минимальная во Львове – Hotel Matrix

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА