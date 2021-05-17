Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

И. о. главы правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Иван Юрик выступает за унификацию тарифов на грузовые перевозки.

"Наша конечная цель - изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки и сделать один унифицированный тариф "тонна за километр", как в Европе. Очевидно, что речь идет о бешеных деньгах, о миллиардах. Поэтому есть большое сопротивление изменениям. Это наиболее фундаментальная проблема", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Юрик подчеркнул, что в настоящее время структура тарифной части является рудиментом Советского Союза.

"По тарифам мы стремимся показать, что система дисбалансирована и несправедлива: одни грузы "катаются" за счет других. У нас есть сырье (например, щебень, руда, уголь) - на них действуют низкие тарифы. "Укрзализныця" вообще возит эти грузы "в минус". А есть зерно, металл, химудобрения, которые имеют достаточно высокие тарифы, и выходит, что они финансируют и "дешевые классы", и убыточные пассажирские перевозки. У нас получается двойное кросс-субсидирование внутри нашей операционной модели", - сказал Юрик.